Угода лідерів G7 про передачу Україні $50 млрд заморожених активів РФ є "історичним кроком", заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

"У Путіна є план: Він хоче продовжувати війну доти, доки всі не відмовляться від підтримки України. Сьогодні його план провалився. У межах "Великої сімки" ми мобілізуємо 50 мільярдів доларів для України - для захисту її суверенітету. Це історичний крок", - написав Шольц у соцмережі Х у четвер увечері.

Раніше повідомлялося, що учасники саміту G7 в Апулії досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні.