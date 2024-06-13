Публікації журналіста Юрія Бутусова, які він пише проти влади напередодні Саміту миру, знижують рівень довіри до України і працюють проти нашої держави. Таку оцінку його діям дає громадський діяч Олександр Ліас.

«Зараз ми бачимо одне: ціль всього життя (не тільки роботи) Бутусова – це критика команди Зеленського з ціллю знищення самого Зеленського. А чи програємо ми при цьому війну, його не цікавить», - заявляє Олександр Ліас.

Він звертає увагу на низку питань у біографії та діяльності Юрія Бутусова: починаючи від відсутності профільної журналістської освіти; незрозумілості походження коштів на створення сайту «Цензор.Нет»; наслідків черепно-мозкової травми, через яку Бутусов «іноді не може себе контролювати», і завершуючи висвітленням питань, які наносять шкоду Україні.

«Вагнергейт. Навіть вікіпедія пише, що його роздув Бутусов. Тобто це є секретна спецоперація української розвідки, про яку до подробиць знав Бутусов. Ми мали нібито найняти на роботу купку вагнерівців, посадити їх у турецький пасажирський літак, а потім під якимось приводом посадити цей літак в аеропорту Києва і там їх заарештувати. Схоже на марення шизофреніка. Адже зрозуміло, що посадити чужий літак було б проблематично, а вагнерівці з літака не вийшли б, а взяли б у заручники пасажирів. Було б багато крові та повна дискредитація України на міжнародній арені. Всю цю вакханалію припинив Єрмак, після чого Бутусов вважає його особистим ворогом», - зазначає Ліас.

Він додає – зараз Юрій Бутусов критикує Андрія Єрмака з метою зірвати Саміт миру, організацією якого той займається.

«Єрмак, по суті, є довіреною людиною президента. Тобто він контролює операції від імені президента і повідомляє президентові про їх виконання. Зеленський не може займатися всім одразу, він і так працює 25 годин на добу. Єрмака поважають за кордоном і він веде переговори не лише щодо саміту, а й щодо зброї. І лити бруд на нього – це означає знижувати рівень довіри до України під час війни», - підкреслює Ліас.