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Якщо Росія продовжить повітряні атаки по електростанціях в Україні, то, за найгіршим сценарієм, взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики й опалення.

Про це повідомляє BBC з посиланням на дані ДТЕК

Зазначається, що частково проблема полягає в тому, що українські теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати. Як вказали в "Укренерго", на ремонт деяких із них знадобляться роки, а інші, можливо, ніколи не вдасться відновити.

Одним із наслідків тривалих перебоїв зі світлом в Україні є те, що після відновлення подавання електроенергії люди одночасно вмикають усі свої електроприлади, що призводить до пожеж, розповіли BBC у ДСНС.
ForUm

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