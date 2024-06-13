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Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що наразі триває важкий період на фронті, але наголосив, що "жодного армагедону не буде".

Про це він сказав в коментарі журналістам в етері телемарафону.

Так, на запитання журналістки, чи настав "важкий період", про який раніше говорив голова української розвідки, Буданов відповів ствердно."Я вважаю, що він зараз йде. Але знову ж я вам повторююсь – армагедону жодного не буде. Не переймайтесь, ми вистоїмо та переможемо", – сказав Буданов.

Крім того, Буданов додав, що контрнаступ держави-агресора, про який він раніше інформував, вже триває, і почався він із середини травня.

"Він іде. Він почався ще наприкінці травня, навіть у середині травня – так буде правильніше сказати. На жаль, він триває. Ситуація не найкраща, але, з іншого боку, знову ж таки кажу, не треба перебільшувати наслідки всього цього", – підкреслив він.
ForUm

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