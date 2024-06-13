У ніч проти четверга ЗС РФ обстріляли Курилівку та Куп'янськ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"5:20 - 05:35 с. Курилівка Куп'янського району. Внаслідок ворожого авіаційного та артилерійського обстрілів пошкоджено 4 приватні будинки. 23:40 м. Куп'янськ. Унаслідок ворожих артилерійських обстрілів пошкоджено приватний будинок", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні Курилівка також зазнала ворожого обстрілу - в результаті постраждали двоє людей. Крім того, ворожих обстрілів зазнали Старий Салтів (пошкоджено два будинки, постраждали жінка і двоє чоловіків, але госпіталізація їм не знадобилася), Богуславка (загорілася будівля недіючого, раніше зруйнованого навчального закладу, Первомайське (пошкоджено будинок), Одноробівка (три FPV-дрони вдарили по приміщеннях фермерського господарства) і Івашки (обстрілу піддалася територія непрацюючого заводу). У Черкаських Тишках унаслідок вибуху пошкоджено легковий автомобіль, приватні будинки та прилеглі споруди.