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Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Кривому Рогу зросла до дев’яти, поранені 29 людей, серед них п'ятеро дітей, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу збільшилася до дев’яти. Поранені 29 осіб, серед них п’ятеро - діти", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про вісьмох загиблих і щонайменше 21 постраждалого.
ForUm

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