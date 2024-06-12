Неможливо побудувати за шість місяців до одного гігавата газової маневрової генерації та ще 4 гігавати у найближчі роки, як про це заявив Президент Володимир Зеленський на конференції "Ukraine Recovery Conference". Про це на своїй Facebook-сторінці написала радниця міністра енергетики Лана Зеркаль у вівторок, 11 червня.

За її словами, газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви, оскільки для цього треба знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проєкт, підключити, навчити команди як ними управляти. Зеркаль зазначає, що все це потребує року, і то за найкращих умов. Вона назвала "не найкращими" умови в Україні, оскільки турбіни, які привезли минулого року, досі не запустили.

"Побудувати чотири гігавати також нереально — на світовому ринку немає стільки виробників обладнання. І недоцільно. Все, що можна зробити, — побудувати фундаменти. Замість справжніх проєктів децентралізованої генерації, які складаються з міксу технологій: батареї, вітер, газ, біомаса", - написала Зеркаль.На її думку, міністр енергетики не міг не знати, що дає Президенту неправдиву інформацію, також про неможливість знають міжнародні партнери України: "Чому міністр підготував тези, які вдарять по іміджу держави та Зеленського вже в грудні — загадка", - підсумувала Зеркаль.