В Силах безпілотних операцій заявляють, що знайшли альтернативу системі супутникового зв'язку Starlink для роботи безпілотних літальних апаратів в акваторії тимчасово окупованого Криму. Про це розповів командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський на офіційный презентації нового роду військ ЗСУ.

За його словами, таку альтернативу вже знайдено і наразі ведеться діалог.

"Це питання вирішується, і створено цілу робочу групу щодо діалогу. Альтернатива є, діалог триває, і в найближчому майбутньому чекаємо на позитивний результат у цьому діалозі", — додав Сухаревський, не надавши більше деталей.