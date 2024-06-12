також у роздiлiСуспiльство
Ляшко: Інсульти в Україні помолодшали на 10-15 років
В Україні зруйнували медзакладів на $17 млрд
Росія зараз присутня в Чорному морі тільки за рахунок підводних човнів
В Україні створять реєстр замінованих територій
КАБи українського виробництва почнуть випробовувати за кілька тижнів
Стало відомо, як будуть вимикати світло в понеділок
Завтра в Україні обіцяють грози з градом
Стало відомо, що буде з лімітами на світло в середу
Віктор Микита, якому пророкують призначення в ОП, має зв’язки з пропутінською Угорщиною та корупційний шлейф, - експерт
Українцям порадили звикати до постійних відключень світла як до нормальної ситуації
Сухопутні війська ЗСУ заявили, що контент із конфліктами ТЦК та громадян - то ІПСО
Стало відомо, скільки чоловіків оновили свої облікові дані
Малюська: Засуджені жінки мають право вступати до лав ЗСУ
ДБР затримало скандального воєнкома Борисова прямо під СІЗО
Міноборони не планує розсилати повістки через мобільний застосунок
Стало відомо, скільки іпотечних кредитів видали за програмою "єОселя"
В Україні сьогодні не планують відключати світло
ІПСО "Дев'ятий вал": українські добровольці розповіли про небезпеку інформаційного впливу Кремля

В Силах безпілотних операцій заявляють, що знайшли альтернативу системі супутникового зв'язку Starlink для роботи безпілотних літальних апаратів в акваторії тимчасово окупованого Криму. Про це розповів командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський на офіційный презентації нового роду військ ЗСУ.

За його словами, таку альтернативу вже знайдено і наразі ведеться діалог.

"Це питання вирішується, і створено цілу робочу групу щодо діалогу. Альтернатива є, діалог триває, і в найближчому майбутньому чекаємо на позитивний результат у цьому діалозі", — додав Сухаревський, не надавши більше деталей.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0