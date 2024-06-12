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Інсульти в Україні під час війни помолодшали на 10-15 років, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Я можу зараз зайти в дискусію і показати цифри зростання інсультів, до чого призводять саме стресові ситуації, в яких ми перебуваємо. Ми вже сьогодні можемо підтвердити дослідження минулих років, що в країні, де триває війна, інсульти молодшають на 10-15 років", - сказав він на Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні у вівторок.

Ляшко зазначив, що "такі захворювання отримує зовсім інша вікова категорія".
ForUm

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