Маркировка необходима для идентификации и быстрого поиска товара во время инвентаризации, перед продажей. С ее помощью покупатель узнает важную информацию о сроке годности, составе, дате производства и так далее. Условные знаки и символы наносят с помощью специального оборудования.

Одним из самых мощных устройств такого типа является станок для лазерной маркировки или СО2. Это универсальный углекислотный агрегат, который можно использовать для печати на поверхности товара, мягкой или жесткой упаковке из разных материалов. Подходит для обработки сложных носителей вроде стекла или резины, может стать частью быстрой линии.

Какие бывают лазерные станки

Приобрести оборудование такого типа удобно в компании «Доминанта». Это официальный дистрибьютор британского производителя, который также занимается продажей расходных материалов. Специалисты предоставляют услуги по сервисному обслуживанию и настройке установок, обучают персонал работать с ними, выполняют прочие необходимые задачи.

Лазерные принтеры подходят для нанесения маркировки на продукцию из пластика, фольги, стекла, полиэтиленовую тару, бумагу и прочие материалы. Оборудование можно использовать и для печати на металлических изделиях с покрытием. Существующие установки делятся на несколько видов:

начального уровня со скоростью печати 800 симв./сек. Это машины, которые легко интегрируются в производственный процесс и обеспечивают полный цикл. Управлять ими можно на расстоянии;

компактные. Рассчитаны на работу в сложных условиях и в ограниченном пространстве;

высокопроизводительные со скоростью печати 2000 зн./секунду. Надежные и универсальные маркираторы, которые можно использовать на любом предприятии.

С помощью лазерных станков можно наносить не только буквы, цифры и другие специальные символы. Они также подходят для печати товарных знаков и штрих-кодов для подтверждения подлинности товара. Перечень совместимых с такими машинами носителей очень широк, потому для любой компании это возможность расширить ассортимент своих товаров.

Почему стоит приобрести

Углекислотный лазер стал одной из первых газовых установок, его начали использовать в 1964 году. С момента своего появления и сейчас он считается одним из самых мощных маркираторов, работающих с непрерывным излучением в ИК-диапазоне с длиной волны 9,4–10,6 мкм.

Оборудование легко объединить с упаковочной или другой технологической линией, чтобы ускорить производственный процесс. Работу лазерного станка обеспечивает смесь азота и углекислого газа с небольшим содержанием гелия. При подаче трансформатором внешнего напряжения газовая среда выбрасывает энергонасыщенный луч.

Применение лазерного станка на любом предприятии дает такие преимущества:

высококачественная обработка. Благодаря небольшой толщине реза можно обработать любой материал. Станок не оставляет отходов, потому очень практичен в применении;

экономия. Лазерное оборудование потребляет мало электричества, потому его содержание не обходится слишком дорого;

простое обслуживание. Оптическая система не нуждается в дорогостоящем сервисе;

возможность настройки мощности. Лазерные трубки легко заменить;

широкий диапазон режимов излучения. Их можно выбирать в зависимости от характеристик обрабатываемого материала.

Лазерные станки от компании «Доминанта» подходят для печати на любых носителях, включая сложные и деликатные. Эти маркираторы легко интегрируются в производственный процесс, управляются дистанционно и имеют несколько режимов для настройки.