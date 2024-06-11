На перегоні Соля-Великий Березний на шляху від Львова до Ужгорода на колії зійшов селевий потік, повідомило АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у вівторок.
В УЗ уточнили, що сходження селевого потоку з гір сталося після проходження електропоїзда №6541. Обійшлося без постраждалих і затримок.
Перегін було закрито для розчищення колії.
Наразі його роботу вже відновлено. Наступний електропоїзд №6517 Мукачево - Сянки було направлено через станцію Великий Березний о 09:38.
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