В Україні створять перший державний реєстр територій, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Як повідомила пресслужба Міністерства економіки, рішення, яке дає старт розробці та запуску реєстру, Кабінет міністрів ухвалив у п'ятницю.

Відповідно до Положення про реєстр, розробленого спільно Мінекономіки та МВС, адмініструвати сайт буде Державна служба з надзвичайних ситуацій, за технічну частину відповідатиме Центр гуманітарного розмінування. Реєстр почне роботу після введення його в експлуатацію ДСНС.

"Створення реєстру - важливий крок у сфері гуманітарного розмінування. Його запуск дасть змогу автоматизувати та прискорити цілу низку процесів. Наприклад, за допомогою реєстру ми зможемо відстежувати стан розмінування територій практично в реальному часі й ефективно планувати подальшу роботу з розмінування. Фермери - отримувати виписки про статус своїх земель: забруднені вони чи очищені. Місцева влада - контролювати стан сільгоспземель, щодо яких вона ухвалила рішення про місцеві податкові пільги на підставі висновків про забруднення територій. Інформація, яка міститиметься в реєстрі, буде важливою для інвесторів і для реалізації проєктів із відновлення України", - розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, якого цитує пресслужба.

Повідомляється, що наповнюватися реєстр буде інформацією з різних джерел. Наприклад, Центр гуманітарного розмінування вноситиме дані про результати проведення нетехнічного обстеження земель або про операторів протимінної діяльності. Держоргани, підрозділи яких розміновують території - інформацію про обстеження та очищення земель. А місцева влада - відомості про обстеження ділянок, через забруднення яких власникам надали місцеві податкові пільги.

До реєстру можна буде вносити інформацію про результати обстеження, зокрема, за допомогою супутникових знімків, засобів сканування тощо. До нього буде включено всю територію, що зазнала впливу бойових дій. Обстежену територію, на якій не виявлено або знешкоджено вибухонебезпечні предмети, виключатимуть із реєстру.