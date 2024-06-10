Російський наступ на Харків "застопорився" після того, як США частково зняли обмеження для ЗСУ на використання своєї зброї для нанесення ударів по цілях на російській території.

Про це заявив радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, передає CBS News. "Темпи... операції в Харкові застопорилися. Харків, як і раніше, перебуває під загрозою, але останніми днями окупанти не змогли домогтися істотного прогресу щодо захоплення території в цьому районі", - констатував Салліван.

"З точки зору президента, це було розумно. Просто не було сенсу не дозволяти українцям стріляти через (лінію фронту), щоб вразити російські гармати й установки, які стріляють по українцях", - прокоментував Салліван.Нагадаємо, під час візиту до Франції Байден і Зеленський провели зустріч, під час якої американський президент підтвердив підтримку Києва з боку США.