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Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що є інформація про те, що уражених на території держави-агресора Росії винищувачів Су-57 могло бути два. Крім того, унаслідок операції є втрати особового складу ворога, а також новина стала знаковою для міжнародної військової спільноти.

Про це він сказав в етері телемарафону.

"Є дані, які продовжують уточнюватися – є попередня інформація про те, що уражених літаків Су-57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів", – розповів він. Крім того, представник відомства наголосив, що ГУР констатує сам факт ураження, однак не коментує засоби ураження, як і чия це операція.
ForUm

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