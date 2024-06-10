Начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов повідомив, що за кілька тижнів у Збройних силах почнуть випробовування керованих авіаційних бомб українського виробництва.

Про це він розповів в інтерв'ю проєкту "Радіо Свобода" – "Донбас Реалії"

"У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських", – сказав Голубцов.Він поінформував, що тим часом Повітряні сили використовують керовані авіабомби західного виробництва – GBU-39, GBU-62 різних калібрів.