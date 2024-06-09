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Укргідрометцентр попереджає про грози в Україні в понеділок, оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

"Вночі 10 червня в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях, вдень по Україні, крім східних і південно-східних областей, грози, подекуди град та шквали, 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - ідеться в попередженні Укргідрометцентру про небезпечні метеорологічні явища.
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