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Рятувальники продовжують гасити пожежу в Київській області, яка сталася внаслідок російської атаки, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Київська область. Триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок ворожих обстрілів", - ідеться в повідомленні.

На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, Києва. Задіяно робота для гасіння пожежі, пожежний поїзд.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на п'ятницю атакували ракетами і БПЛА, внаслідок атаки сталася пожежа на промисловому об'єкті.
ForUm

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