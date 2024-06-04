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Оператор системи розподілу "Миколаївобленерго" приблизно о 14:30 вівторка попередив споживачів про застосування графіків аварійних відключень е/е, а за кілька хвилин - про більш жорсткі спецграфіки аварійних відключень (СГАВ).

"Нова команда від регіонального диспетчерського центру: додатково застосовуємо СГАВ. Слідкуйте за новою інформацією", - написав оператор у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, приблизно в цей час гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко повідомив, що НЕК "Укренерго" змушена запроваджувати аварійні відключення е/е в Києві через перевищення містом лімітів.
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