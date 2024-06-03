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Артем Ситник залишив посаду заступника голови Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК), повідомляє пресслужба НАЗК.

"Сьогодні, 3 червня 2024 року, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду", - йдеться в повідомленні НАЗК у телеграм-каналі в понеділок.

12 травня 2022 року його було призначено заступником голови НАЗК і він відповідав, зокрема, за координацію взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, фінансовий контроль, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

"Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні пресслужби.
ForUm

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