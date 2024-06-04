Віцепрезидентка США Камала Гарріс 15 червня вирушить до Люцерна, Швейцарія, для участі в Саміті миру, повідомляє пресслужба Білого дому.

"Віцепрезидентка підтвердить прихильність адміністрації Байдена-Гарріс підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого і міцного миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України та принципах Статуту ООН. Віцепрезидентка підтвердить підтримку народу України в його захисті від триваючої російської агресії", - зазначено в повідомленні.

Радник із національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віцепрезидентки і представлятиме Сполучені Штати на саміті.

15-16 червня у Швейцарії відбудеться інавгураційний Саміт миру, ініційований Україною. На сьогодні 107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті.