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Українські чоловіки продовжують оновлювати свої облікові дані. Станом на 2 червня це зробили вже 1,5 мільйона осіб, розповів на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, люди приходять і до територіальних центрів комплектування, і до Центрів надання адміністративних послуг. Але безумовним лідером за кількістю оновлень є мобільний застосунок "Резерв+".

"З 18 червня в ньому з’явиться QR-код, і електронний кабінет стане повноцінним аналогом паперового військово-облікового документу", – розповів Лазуткін.
ForUm

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