Сухопутні війська ЗСУ заявили, що значна частина контенту в соцмережах із зображенням конфліктів ТЦК та громадян створені ворожими підрозділами інформаційних операцій.

Про це повідомили Сухопутні війська.

"Важливо розуміти, що значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними – продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій, - йдеться в повідомлені. - Ми отримуємо дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з "місцевими жителями". Імітуються побиття, в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити".

Також у Сухопутних військах додали, що відео поширюються у поганій якості, що є імітацією "природності".

"Окрім імітації конфліктів, готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок. За останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення", – йдеться в повідомленні.

Водночас Сухопутні війська запевняють, що всі справжні ситуації, які мають місце, "ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку".