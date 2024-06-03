також у роздiлiПолiтика
Франція дозволила застосовувати SCALP по російській території
Німеччина пообіцяла новий пакет допомоги на €500 млн
Зеленський: Є домовленості про збільшення спроможностей ППО України
Блінкен повідомив, чи знімуть США заборону бити по території РФ
Польща дозволяє Україні стріляти своєю зброєю по Росії
Блінкен очікує зближення України та НАТО в липні
Умєров анонсував виділення ще 370 млрд грн на озброєння
Латвія виділить 20 млн євро на дрони для України
Зеленський підписав безпекову угоду з Португалією
У Дубаї знайшли майно екс-заступника голови Держмитслужби: вкрав 25 млн доларів
Голова ВР прояснив ситуацію з легітимністю Зеленського
Умєров: Росія готується назбирати на кордоні ще 200-300 тисяч військових
ЄС починає знімати заборону на застосування зброї по території Росії
Президент Латвії не проти, щоб Україні била по Росії західними ракетами
З судді-хабарника Князєва зняли електронний браслет
Першим французьким інструкторам дозволили відвідати українські навчальні центри
Іспанія надасть Україні підтримку на мільярд євро
США помітили збільшення кількості російських диверсійних операцій в Європі

Саудівська Аравія нібито не хоче брати участь у Мирній конференції щодо України, яка відбудеться у Швейцарії 15 та 16 червня.

Як пише Bild, про це німецькому агентству DPA розповіли джерела в дипломатичних колах в Ер-Ріяді.

За словами співрозмовників DPA, влада Саудівської Аравії відмовилася від участі в саміті щодо України через те, що на цьому заході не буде Росії.

Зазначається, що офіційного підтвердження або спростування цієї інформації з боку керівництва Саудівської Аравії поки що не було.Нагадаємо, станом на середину травня в Мирній конференції щодо України погодилися взяти участь 50 країн. Всього на цей захід були запрошені представники 160 держав світу.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0