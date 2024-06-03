Саудівська Аравія нібито не хоче брати участь у Мирній конференції щодо України, яка відбудеться у Швейцарії 15 та 16 червня.

Як пише Bild, про це німецькому агентству DPA розповіли джерела в дипломатичних колах в Ер-Ріяді.

За словами співрозмовників DPA, влада Саудівської Аравії відмовилася від участі в саміті щодо України через те, що на цьому заході не буде Росії.

Зазначається, що офіційного підтвердження або спростування цієї інформації з боку керівництва Саудівської Аравії поки що не було.Нагадаємо, станом на середину травня в Мирній конференції щодо України погодилися взяти участь 50 країн. Всього на цей захід були запрошені представники 160 держав світу.