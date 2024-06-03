також у роздiлiПолiтика
Саудівська Аравія не хоче брати участь у Мирній конференції без Росії
Німеччина пообіцяла новий пакет допомоги на €500 млн
Зеленський: Є домовленості про збільшення спроможностей ППО України
Блінкен повідомив, чи знімуть США заборону бити по території РФ
Польща дозволяє Україні стріляти своєю зброєю по Росії
Блінкен очікує зближення України та НАТО в липні
Умєров анонсував виділення ще 370 млрд грн на озброєння
Латвія виділить 20 млн євро на дрони для України
Зеленський підписав безпекову угоду з Португалією
У Дубаї знайшли майно екс-заступника голови Держмитслужби: вкрав 25 млн доларів
Голова ВР прояснив ситуацію з легітимністю Зеленського
Умєров: Росія готується назбирати на кордоні ще 200-300 тисяч військових
ЄС починає знімати заборону на застосування зброї по території Росії
Президент Латвії не проти, щоб Україні била по Росії західними ракетами
З судді-хабарника Князєва зняли електронний браслет
Першим французьким інструкторам дозволили відвідати українські навчальні центри
Іспанія надасть Україні підтримку на мільярд євро
США помітили збільшення кількості російських диверсійних операцій в Європі

Франція дозволила Україні застосовувати крилаті ракети SCALP (аналог британської Storm Shadow) для завдання ударів по російських військах на території Бєлгородської та Курської області РФ.

Про це BBC News повідомило з посиланням на неназваного офіцера військової авіації.

Співрозмовник видання розповів, що тепер Сили оборони України можуть використовувати ракети SCALP для ударів по росіянах на їхній території.

Видання пише, що операції із застосування ракет SCALP по російській території будуть вкрай обмежені, оскільки українські літаки Су-24, які є носіями ракет, повинні будуть наблизитися до зони дії російської ППО.Американські винищувачі F-16, поставки яких очіку
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0