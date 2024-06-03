Франція дозволила Україні застосовувати крилаті ракети SCALP (аналог британської Storm Shadow) для завдання ударів по російських військах на території Бєлгородської та Курської області РФ.

Про це BBC News повідомило з посиланням на неназваного офіцера військової авіації.

Співрозмовник видання розповів, що тепер Сили оборони України можуть використовувати ракети SCALP для ударів по росіянах на їхній території.

Видання пише, що операції із застосування ракет SCALP по російській території будуть вкрай обмежені, оскільки українські літаки Су-24, які є носіями ракет, повинні будуть наблизитися до зони дії російської ППО.Американські винищувачі F-16, поставки яких очіку