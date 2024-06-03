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У понеділок, 3 червня, буде змінено графіки руху поїздів Київського метро, повідомляє влада столиці в неділю з посиланням на КП "Київський метрополітен".

Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно 3-4 хвилини, а міжпікові - 6-6,5 хвилин. Інтервали вихідного дня залишаються без змін, час очікування поїзда становитиме 6-7 хвилин.

Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.

Комунальне підприємство зазначає, що безпеку руху поїздів забезпечено. Обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів.
ForUm

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