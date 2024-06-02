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У Київській області ліквідовують наслідки негоди після гроз із градом і шквальним вітром, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Через негоду понад 8,3 тис. сімей в області залишилися без світла. За інформацією ДТЕК Київські регіональні мережі, внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень наразі фіксують у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах", - ідеться в повідомленні КОВА в телеграмі в неділю ввечері.

Як повідомив голова КОВА Руслан Кравченко, енергетики оперативно ліквідовують наслідки негоди і роблять усе можливе, щоб максимально швидко повернути людям світло.

"Крім того, внаслідок сильної зливи в місті Ірпінь підтоплено проїжджу частину однієї з вулиць і цокольний поверх 9-ти поверхового будинку. Також шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач. Наразі відомо про 4 такі випадки на Київщині. Працівники та техніка ДСНС уже працюють над ліквідацією наслідків", - додав начальник Київської ОВА.
ForUm

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