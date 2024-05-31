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Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленості з деякими лідерами іноземних держав щодо збільшення спроможностей ППО України.

"Буде найближчим часом багато комунікації щодо цього з партнерами – щодо нових систем ППО та спільних виробництв, і зокрема виробництв дронів – збільшення обсягів і залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва", - заявив він у відеозверненні.

Це, за словами Зеленського, стосується і спільних виробництв з нашими партнерами, і роботи в нашій країні.

Також він зазначив: "Вже маємо частину підтверджень від лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО, і головне – реалізувати їх повністю й додати ще відповідних домовленостей".

Глава держави також повідомив, що провів кілька нарад із зовнішньополітичною командою щодо результатів поточного червня.

Зокрема, як він зазначив, плануються детальні переговори, зустрічі українських представників та зміст документів.

"Це стосується і оборонних пакетів для України, і нових безпекових угод, і Саміту миру", - наголосив Зеленський.

Крім того, він заявив, що "фактично щодня ми додаємо учасників Саміту та протидіємо російським спробам зірвати чи послабити Саміт. Зараз кожен представник України має своє чітке завдання – як зробити наступний місяць більш результативним для України. І кожен місяць, кожен тиждень, кожен день повинні додавати сили нашій державі, нашому суспільству в захисті, в нашому захисті".

 

 
ForUm

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