Танго Тревел – туристична фірма, що організовує відпочинок за кордоном та в межах України. А знаходиться її офіс в чарівному місті, де зіткнулося минуле та сучасність. Тут стародавні будинки тихо нашіптують перехожим свої дивовижні історії, зовсім не соромлячись сусідніх манірних багатоповерхівок. Чи готові ви до захоплюючої подорожі старими вуличками українського міста? Ризикніть і, отримаєте незабутні враження.

Розпочати варто з площі Ринок. Що може бути примітного в площі розміром 142х129 метрів? Таке питання виникне у кожного, але ж це не просто маленький клаптик території. Це справжній музей просто неба. Кожен об'єкт на площі Ринок має власну історію. Тут стоять численні пам'ятки архітектури. Взяти, наприклад, магістрат, зведений ще наприкінці XIV століття. Це перша міська ратуша, образ якої залишився незмінним з 1851 року.

Гідні захоплення й фонтани – уособлення грецьких богів у поданні Гартмана Вітвера. Шедевральні твори талановитого скульптора не перестають тішити народ, починаючи з 1793 року. Їх виглядом краще насолоджуватися поблизу, а численні споруди цілком можна вивчати повільно попиваючи каву в «Італійському дворику» – мальовничому будинку 1580 року. В ньому з давніх-давен ставили п'єси Шекспіра, то чому б не уявити себе на місці одного з героїв, слухаючи неймовірно красиву симфонічну музику. Згадуючи про будинки епохи Відродження: «Палац Корнякта», «Чорну кам'яницю» ви не будете шкодувати про час, витрачений на екскурсію.

Оперний театр у Львові. Ним захоплюється Європа

Для видатного архітектора зі світовим ім'ям – Зигмунта Горголевського не було перешкод. Втіленню його бажання звести неоренесансну будівлю театру саме на центральному проспекті не змогла завадити навіть річка Полтва. Її успішно приховали в колекторі. 2,5 мільйона крон виявилося достатньо для того, щоб грандіозну споруду звели за 3 роки.

Говорять, що Горголевський покінчив з життям, дізнавшись, що річкові води з часом почали псувати його творіння, але це лише легенда. А що справді схоже на правду, то це розповідь про безмежне кохання першого керівника до театру. Той не пошкодував навіть свого будинку для сплати боргів цієї організації.

Бернардинський монастир чи християнська Мекка

Перші згадки про храм відносяться до 1460 року, хоча в той час він був маленькою дерев'яною церквою, але з оборонними стінами. Втім, їх вдалося зламати. З 1600-го благою справою зведення базиліки Святого Андрія зайнявся Павло Римлянин – італієць. У результаті після багатьох добудов-коригувань з'явилася будівля заввишки 22 і довжиною 58 метрів з бароковою вежею, на якій в 1753-му встановили величезний годинник.

Нині в Бернардинському монастирі зберігаються найцінніші архіви, навіть акт Берестейської унії 1596 року. Відомо, що у воєнний час церква служила надійним притулком для євреїв, а у стародавньому колодязі було потоплено людей, які намагалися допомогти Богдану Хмельницькому. Багато історій розповідають про це місце, але найцікавіше вони звучать із вуст екскурсовода.

Палац Потоцьких – розкіш, яку гідно оцінили

У 1822 році сімейство Потоцьких придбало гарну ділянку на вулиці Широкій. Стару садибу було розібрано ще 1861-го, проте будівництво нового палацу на підставі проекту Цибульського та де Верні почалося лише 1880-го. Зараз у цій величезній будівлі, площею 3100 м2 знаходиться Львівська галерея мистецтв. У будинку зберігається чудотворна ікона Богородиці.

Палац Потоцьких – ефектний зразок французької архітектури, тож саме він був задіяний під час зйомок фільму «д'Артаньян та три мушкетери». В наші ж дні там відбуваються конференції, презентації та концерти. Це далеко не всі визначні місця Львова. Їхня кількість безмежна. Скільки б разів ви не відвідували дане місто, завжди знайдеться щось цікаве й незвідане.