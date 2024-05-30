В ніч 30 травня в результаті спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України було уражено два російські катери, імовірно – типу КС-701 "Тунець" – в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ.
За даними джерела УП, українські морські дрони "Магура V5" атакували катери загарбників у районі селища Чорноморське Євпаторійського району.
"Для протидії ворог активно застосовува авіацію, стрілецьку зброю та артилерію, втім – безрезультатно".
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