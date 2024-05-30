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У ніч на 30 травня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Силами протиповітряної оборони було збито 7 із 11 крилатих ракет і 32 ударних БПЛА в межах 9 областей. Про це командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив в своєму Telegram-каналі.

Так, повідомляється, що окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ) та 32 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська – РФ та мису Чауда (Крим).

Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА Shahed-131/136 у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.
ForUm

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