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Польща не накладала обмежень на застосування переданої Україні зброї за межами української території, заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв'ю Radio ZET.

На запитання, чи можна використовувати польську техніку, передану Україні, на території Росії, Томчик сказав, що "вони можуть воювати, як хочуть".

"Ми вирішили допомогти Україні в конфлікті, Україна зазнала жорстокого нападу, тому вона має право захищатися так, як вважає за потрібне", - наголосив Томчик.

На його думку, західні країни також повинні скасувати подібні обмеження.

"Польща не застосовує жодних обмежень, коли йдеться про використання українцями польської зброї", - зазначив політик.

Томчик повідомив, що Польща вже передала Україні 44 пакети допомоги і готує 45-й.

"Загалом загальна сума внесків становить 15-20 мільярдів злотих", - уточнив заступник міністра.
ForUm

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