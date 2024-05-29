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Латвія протягом 2024 року виділить 20 млн євро в рамках Коаліції дронів для підтримки України, половина цих коштів буде спрямована на закупівлю безпілотників у латвійських компаній.

Про це повідомляє LSM.lv.

Зазначається, що виділені кошти будуть спрямовані як на закупівлю безпілотників, так і створення відповідно інфраструктури. у тому числі у латвійських компаній на суму не менше 10 млн євро.

За словами міністра оборони Латвії Андріс Спруд повідомив, що уряд планує витратити не менше 10 млн євро на закупівлю для України дронів саме у  латвійських компаній.

Крім того, Міноборони Латвії інвестує близько 20 млн євро в розвиток власних потужностей безпілотників для забезпечення власної армії.

"Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників", - сказав Спруд.

Він також додав, що наразі випробування безпілотників пройшли 7 компаній, з якими ведуться переговори про закупівлю безпілотників уже в червні. 

"Наші амбіції — до 1000 безпілотників, які також можуть бути направлені на підтримку України", – сказав міністр.
ForUm

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