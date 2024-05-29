Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Євгена Борисова. Затримання відбулося під стінами СІЗО, з якого Борисов вийшов після внесення за нього застави.
Про це пресслужба ДБР повідомила у вівторок, 28 травня.
"Працівники ДБР затримали в Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК і СП Євгена Борисова після того, як за нього було внесено заставу в сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням", — йдеться в повідомленні.Під час затримання Борисову повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів (ч. 3 ст. 27 та ч. 3 ст. 209 КК України) на суму понад 142 млн гривень.Співробітники ДБР отримали інформацію, що після виходу із СІЗО Борисов планував переховуватися від слідства шляхом виїзду за межі України.
У ДБР нагадали, що раніше Борисову було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за такими статтями КК України:
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у придбанні особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш як на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);
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у неявці вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану, — вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);
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в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).
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