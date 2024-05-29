Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Євгена Борисова. Затримання відбулося під стінами СІЗО, з якого Борисов вийшов після внесення за нього застави.

Про це пресслужба ДБР повідомила у вівторок, 28 травня.

"Працівники ДБР затримали в Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК і СП Євгена Борисова після того, як за нього було внесено заставу в сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням", — йдеться в повідомленні.Під час затримання Борисову повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів (ч. 3 ст. 27 та ч. 3 ст. 209 КК України) на суму понад 142 млн гривень.Співробітники ДБР отримали інформацію, що після виходу із СІЗО Борисов планував переховуватися від слідства шляхом виїзду за межі України.

У ДБР нагадали, що раніше Борисову було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за такими статтями КК України: