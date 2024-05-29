також у роздiлiСуспiльство
Стало відомо, скільки іпотечних кредитів видали за програмою "єОселя"
В Україні сьогодні не планують відключати світло
ІПСО "Дев'ятий вал": українські добровольці розповіли про небезпеку інформаційного впливу Кремля
Стало відомо, які документи мають носити з собою військовозобов'язані
В Раді не відкидають ідею економічного бронювання
Заяви на мобілізацію вже подали понад 3 тисячі засуджених
Стало відомо, як військові можуть отримати додаткову відпустку
Шмигаль доручив забезпечити генераторами заклади профосвіти
Прикордонники поки не перевіряють військово-облікові документи у далекобійників
В понеділок всі регіони України лишаться без світла
На Харківщині оголосили День жалоби
Арахамія прогнозує, що кілька тисяч засуджених підпишуть військовий контракт
В Україну йде антициклон: буде сонячно і холодно
Опублікован список документів для встановлення інвалідності по МСЕК
Міненерго лякає наслідками можливого запуску окупантами АЕС
В Міноборони розповіли, як оскаржити висновок ВЛК
В Україну йдуть заморозки і грози
В Україні безпрецедентно велика кількість ДТП через керування у нетверезому стані,

Міністерство оборони України не планує розсилати військовозобов'язаним повістки через мобільний застосунок "Резерв+", заявила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються", - розповіла Черногоренко в ефірі телемарафону, повідомляє "АрміяInform".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0