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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру в Лісабоні підписали двосторонню Угоду про співробітництво у безпековій сфері.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України у вівторок, угода закріплює зобов'язання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

Повідомляється, що Португалія надасть щонайменше EUR126 млн військової підтримки цього року. Також вона підтверджує участь у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей у сфері морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування й зміцнення морської безпеки.

Окремі блоки угоди присвячені двосторонній співпраці в галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним і ядерним ризикам.

Україна та Португалія координуватимуть і зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки Української держави на її шляху до майбутнього вступу в НАТО.

У блоці щодо політичного співробітництва йдеться про підтримку Української формули миру, притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ і спільну роботу над створенням механізму надання компенсації за збитки, втрати або шкоду, спричинені російською агресією.

Португалія також зобов'язується продовжувати участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей і сприяти досягненню цілей, викладених у Рамковому документі цієї коаліції.

Португалія стала 12-ю країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня минулого року. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією та Бельгією.
ForUm

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