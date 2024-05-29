Держава-агресор Росія має близько 500 000 військових в Україні та поблизу кордонів, і готується назбирати ще 200-300 тисяч. Про це в інтерв'ю агентству Reuters заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, Росія зосередила близько 500 000 військових в Україні та поблизу її кордонів. Умєров зазначив, що РФ готується сконцентрувати ще 200-300 тисяч військових біля кордону з Україною.

"Головною військовою метою на найближчі місяці буде утримання оборонних рубежів і придушення ворога, одночасно посилюючи український військовий потенціал у повітрі, на морі та на суші", - йдеться у повідомленні.

Також Умеров наголосив, що Україна сповнений рішучості звільнити всю свою територію до міжнародно визнаних кордонів 1991 року, включаючи тимчасово окупований Крим.