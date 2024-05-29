Країни Європейського союзу почали знімати обмеження щодо застосування переданої ними Україні зброї по території Росії. Раніше ЗСУ могли використовувати це озброєння для ударів по окупантах, які перебувають виключно в межах міжнародно визнаної території України.

Відповідну заяву зробив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, його слова наводить "РБК-Україна".

"Держави-члени почали вирішувати це, знімаючи таке обмеження. Ще одна важлива річ для обговорення сьогодні", — сказав Боррель.

При цьому в Євросоюзі є деякі країни, які бояться, що використання їхньої зброї для ударів по Росії може викликати додаткову ескалацію.

Боррель наголосив на необхідності знайти баланс між ризиком ескалації та необхідністю українських військових захищатися.

За його словами, не існує жодних протиріч щодо удару України по території РФ з точки зору законів війни.