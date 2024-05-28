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Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав західних партнерів зняти обмеження на застосування Україною зброї, яку вони надають, та зауважив, що теперішні спроби Росії наступати – у тому числі наслідок зволікань та нерішучості Заходу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на його інтерв’ю CNN

Рінкевичс констатував, що російський наступ на Харківщині – наслідок не лише того, що Росії вдалося перевести економіку на військові рейки та проводити мобілізацію, а й наслідок помилок у тому, як західні партнери реагують на ситуацію та надають підтримку Україні. 

"Те що ми бачимо – це наслідок нашої неспроможності надати Україні достатньо зброї та накладання обмежень на те, як Україна може її застосовувати – для ударів по території Росії. Тут мова не про цивільних, а про легітимні військові цілі", – зауважив президент Латвії.

Він сказав що абсолютно погоджується зі словами генсека НАТО про те, що для союзників настав час переглянути обмеження щодо застосування Україною наданої ними зброї. 
ForUm

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