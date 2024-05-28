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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вітає ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців і підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри.

Як написав Сирський у телеграм-каналі, вони з міністром оборони Рустемом Умєровим провели в понеділок відеозустріч із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

"Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Я вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом. Вірю, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту", - написав Сирський у телеграм-каналі.

Також він подякував Лекорню за підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні для відбиття російської військової агресії.

Зі свого боку Умєров у фейсбуці написав, що під час зустрічі вони обговорили весь спектр двостороннього співробітництва між країнами.

"Головнокомандувач поінформував французького колегу про бої на фронті, зокрема в Харківській області. Для відбиття нинішніх атак і стримування потенційних наступів важливе посилення наших бойових підрозділів", - зазначив Умєров.

Також сторони обговорили потреби в броньованій техніці, артилерії, ППО і боєприпасах.

"Підкреслив важливість швидкої доставки озброєння та підготовки українських військових французькими інструкторами. Вдячні партнерам за допомогу", - зазначив Умєров.
ForUm

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