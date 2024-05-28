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Іспанія надасть підтримку Україні в 1 млрд євро на рік згідно з підписаною в понеділок у Мадриді угодою у сфері безпеки, сказав на брифінгу в Мадриді після підписання документа прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

"Ми зараз підписали політичну угоду, яка відіграє дуже важливу роль. Це договір про майбутнє і це приклад нашої рішучості надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю. Ми бачимо безпеку інтегрованою, тому є кілька сфер - фінансова, військова, виробництво між Україною та Іспанією, підтримка, реконструкція, відновлення та розмінування - це теми, які охоплює договір. Іспанія надала велику підтримку за два роки й зобов'язується ще підтримувати на мільярд євро, щоб посилити Україну", - сказав він.

Санчес уточнив, що "це протиповітряна оборона для того, щоб захистити цивільне населення, інфраструктуру, міста, які продовжують потерпати від атак, як це сталося цими вихідними в Харкові".

"Іспанія одразу підтримала Формулу миру Зеленського у 2022 році. Це хороші новини, що в червні відбудеться Саміт миру, націлений на визначення основ для обговорення миру на основі статуту ООН, на принципі суверенітету і територіальної цілісності країни", - сказав Санчес.

"Ця зустріч, гадаю, є компромісом усіх для того, щоб спробувати всі можливі шляхи для вирішення конфлікту в усіх частинах світу", - зазначив він.

Іспанія, за його словами, візьме участь у Конференція з відновлення України в Берліні. "Ми братимемо участь. Я думаю, що це дуже важливо. Ми запрошуватимемо всіх можливих учасників приватних державних підприємств. Захист, мир, відновлення, стабільність. Це наші пріоритети, які об'єднають нас - Іспанію та Україну", - сказав він.

 
ForUm

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