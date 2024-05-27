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Представники розвідки США та союзників відзначають збільшення кількості російських диверсійних операцій в Європі, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні.

Про це пише The New York Times, повідомляє "Європейська правда". 

Як пише видання, представники розвідки США і їхніх союзників відстежують збільшення кількості диверсійних операцій низького рівня в Європі, які, на їхню думку, є частиною російської кампанії з підриву зусиль для військової підтримки України.

Серед таких операцій видання наводить, зокрема, підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві.

Також повідомляють про арешт російських агентів за звинуваченням у підготовці нападів на американські військові бази.

Хоча ці дії можуть здатися випадковими, американські та європейські посадовці, які відповідають за безпекові питання, зазначають, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, спрямованих на те, щоб уповільнити передачу зброї Києву і створити видимість зростання опозиції до підтримки України.

За словами посадовців, цією кампанією керує військова розвідка Росії.

За даними NYT, ці дії поки не перервали потік зброї в Україну, і багато з цілей не мають прямого відношення до війни. Але деякі представники силових структур кажуть, що Росія намагається посіяти страх і змусити європейські країни посилити безпеку по всьому ланцюгу постачання зброї, що збільшує витрати і сповільнює темпи поставок.

Американські та європейські посадовці заявили, що Росія діє дещо обережно зі своїми диверсіями. Вона хоче привернути увагу до загадкових пожеж, але не настільки, щоб її безпосередньо звинуватили у цих діях.

Однією з характерних рис російської диверсійної кампанії є використання завербованих місцевих мешканців європейських країн. Американські та європейські посадовці кажуть, що це робиться частково для того, щоб ускладнити виявлення атак і створити враження, що вони є результатом внутрішньої опозиції до підтримки України.

На тлі зростання занепокоєння щодо саботажу посли країн НАТО наступного місяця зустрінуться з директоркою національної розвідки США Аврій Гейнс, яка надасть розвідувальну інформацію про війну Росії в Україні, а також обговорить російську кампанію саботажу в Європі.
ForUm

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