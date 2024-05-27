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Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський підтримав пропозицію дозволити Україні завдавати удари західною зброєю по території Росії.

Про це Сікорський повідомив в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда". 

Він зазначив, що Європа повинна навчитися краще грати в гру на ескалацію, змушуючи російського правителя Володимира Путіна здогадуватися про свої наміри.

Відповідаючи на запитання, чи допустимо, щоб Україна завдавала ударів по військових об'єктах на території Росії, Сікорський підкреслив: "Росіяни завдають ударів по українській електромережі, по зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція проводиться зі штабу в Ростові-на-Дону. Окрім того, що Росія не використовує ядерну зброю, вона нічим себе не обмежує".

За його словами, постійне проголошення того, "якою є наша власна червона лінія, лише спонукає Москву пристосовувати свої ворожі дії до наших постійно мінливих самообмежень".
ForUm

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