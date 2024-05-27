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У разі, якщо армії країні-агресора Росії вдасться досягти великих успіхів на фронті, Польща і країни Балтії можуть ввести свої війська в Україну.

Про це повідомляє Der Spiegel.

В кулуарах конференції з питань зовнішньої та безпекової політики, що проходила в Таллінні минулого тижня договорювалося питання, за яких обставин європейські країни напряму втрутяться у бойові дії в Україні.

Крім того, політики з країн Балтії розкритикували політику Німеччини, яка відмовляється надавати ЗСУ далекобійну зброю.

"Аргумент такий: якщо росіянам вдасться зробити стратегічний прорив на сході України через те, що Захід лише наполовину допомагає Києву, ситуація може різко загостритися. У такому разі країни Балтії та Польща не чекатимуть на розгортання російських військ на своїх кордонах", — зазначено в публікації.

Проте видання зазначає, що уряди США та Німеччини бояться сценарію, коли одна з країн НАТО стане повноцінним учасником війни.
ForUm

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