У Харкові екстрені служби та правоохоронні органи другу добу намагаються деблокувати й виявити тіла загиблих у будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" після авіаударів, завданих російськими окупантами в суботу, місцеперебування вісьмох людей поки що не встановлено.

"Ідентифікували вже 10 осіб, вісім із яких - за допомогою ДНК-тестів. Серед загиблих - 12-річна дівчинка та її мати. Вісім осіб - вважаються зниклими безвісти", - написав голова Харківської обласної адміністрації Синєгубов у своєму телеграм-каналі в неділю.

За його словами, працівники ДСНС розібрали близько 30% завалів і припиняють роботи під час повітряної тривоги, оскільки можливі повторні удари.

Як повідомлялося, внаслідок удару окупантів по харківському "Епіцентру" загинули 16 людей, 44 постраждали. Перед тим була інформація про 13 загиблих і 43 поранених, 16 осіб тоді вважалися безвісти зниклими. Раніше, коли була інформація про 13 загиблих і 43 поранених, повідомлялося про 16 безвісти зниклих.