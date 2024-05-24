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Польща посилює безпеку навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні через занепокоєння щодо диверсійних операцій з боку країни-агресорки Росії.

Про це пише Bloomberg.

Міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк заявив, що влада вживає заходів для посилення безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясьонка, який обробляє до 90% західних вантажів, що прямують на фронт в Україну."Ми маємо справу з іноземною державою, яка проводить ворожі... дії на польській території. Нічого подібного раніше не було", – зазначив він.

Семоняк також вказав, що нещодавні диверсійні акти були замовлені російською військовою розвідкою ГРУ, додавши, що подібні методи застосовують по всій Європі.

За його словами, зазвичай вони включають вербування так званих "одноразових агентів", таких як футбольні хулігани або організовані злочинні угруповання, які готові здійснювати такі дії за гроші.

Посадовець назвав це "дуже серйозною ситуацією", оскільки російські спецслужби тепер діють набагато більш цілеспрямовано на чужій території.

"Ми вже не говоримо про агентів впливу чи якусь онлайн-активність. Це люди, які готові прийти й щось підпалити", – зауважив Семоняк.Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про затримання 12 осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності на території країни на замовлення Росії. Влада вивчає роль Кремля у пожежі, яка спалила торговий центр у Варшаві на початку цього місяця. Ще один випадок стосувався ймовірної спроби підпалу заводу з виготовлення фарби у Вроцлаві.
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