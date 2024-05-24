також у роздiлiПолiтика
Бельгія не буде відправляти військових, але надасть літаки
Кулеба: Сім систем Patriot - не така вже й висока ціна за довгостроковий мир у Європі
Блінкен сподівається на прогрес у питання використання заморожених активів Росії
Іспанія анонсувала поставку в Україну нових танків Leopard
Індія візьме участь у Саміті миру в Швейцарі
Міністр оборони США: Наступні тижні та місяці будуть вирішальними
Стало відомо, в якому стані перебуває прем'єр Словаччини після замаху
Держдеп США скористається правом конфіскувати російські активи
Зеленський: Ми маємо більш міцні позиції на Харківщині
Велика Британія передає Україні мільйон боєприпасів
Російське ІПСО про наступ на Харківщині поширювали «консерви» Медведчука та команда Порошенка, – експерт
Сейм Польщі прийняв поправки до закону про допомогу громадянам України
50 країн зі 160 запрошених підтвердили участь у саміті миру у Швейцарії
ЄС обмежить доступ до російських пропагандистських видань
The New York Times: Ситуація в Україні може дійти до корейського сценарію або замороженого конфлікту
Кулеба розповів, про що говорили з Блінкеном
Президент Чехії: "Наївно" припускати, що Київ поверне собі окуповану територію в осяжному майбутньому
Україна і Польща працюють над проєктом двосторонньої угоди про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті, особливо на харківському напрямку й на Донбасі, щодо питань забезпечення армії, зокрема стосовно графіків надходження озброєнь від партнерів, а також про стратегію РФ щодо зриву Саміту миру.

Як повідомив президент у телеграм-каналі в четвер, доповідь головкома Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині та керував обороною регіону, було заслухано в очному форматі. "Повна картина бойових дій на харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати", - написав президент за підсумками доповіді Сирського.

Зеленський також повідомив, що на Ставці заслухали доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо забезпечення армії всім необхідним, зокрема стосовно графіків надходження зброї "з уже оголошених і очікуваних пакетів допомоги від наших партнерів".

"Онлайн-доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнеки. Він продовжує працювати на місцях, у прикордонних регіонах: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина", - зазначив президент.

Також Зеленський повідомив про доповіді розвідок: "начальник ГУР МО Кирило Буданов, голова СЗР Олег Іващенко. Окрім планів РФ на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час", - зазначив глава держави.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0