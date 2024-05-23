Marshall – бренд, що є синонімом високоякісного звуку та культової естетики рок-н-ролу, продовжує справляти глибокий вплив на особистий аудіопростір користувачів завдяки багатому асортименту акустики. Американська продукція, зокрема, навушники Маршал, відомі своєю відмінною якістю звуку та преміальною збіркою, створені не лише для меломанів, а й пересічних поціновувачів музики.

В цій статті магазину Авік представлено 6 моделей навушників Marshall з винятковою точністю звуку, міцною конструкцією та унікальними елементами дизайну.

Накладні навушники Marshall Major IV

Переосмислюють довговічність бездротового аудіо, пропонуючи вражаючі 80+ годин автономної роботи. Покращена ергономіка комфорт тривалих сеансів прослуховування легкими. Вони мають плюшеві амбушюри, міцні 3D-шарніри та пряма фіксація на голові. Можливість бездротової зарядки додає зручності, а багатонаправлена ручка керування бездоганно інтегрує функції музики та вашого смартфону. Marshall Major IV ідеально підходять для затятого аудіофіла, який цінує форму та функціональність своїх аудіопристроїв.

Навушники Marshall Minor III

Модель пропонує фірмову якість звуку, очікувану від Маршал, без клопоту з проводами. Бездротові з Bluetooth 5.2 забезпечують повну свободу пересування. Автономність пристроїв – загалом 25 годин, що підтримується портативним зарядним футляром. Потужні 12-мм динаміки забезпечують покращені баси, плавні середні та чіткі високі частоти. Інтуїтивно зрозумілі сенсорні елементи керування спрощують керування музикою та дзвінками, що ідеально для користувача, якому потрібна якість та зручність.

Навушники Marshall Motif II ANC

Поєднують легендарний звук із активним шумозаглушенням, забезпечуючи до 30 годин захоплюючого відтворення аудіо, включно з зарядним футляром. Ці навушники на 70 відсотків виготовлені з переробленого пластику, поєднують екологічність та передові технології. Покращений ANC дозволяє повністю зануритися в музику. Пристрої гарантують надійне з’єднання Bluetooth, забезпечуючи безперебійне відтворення звуку. Оптимальне рішення для тих, хто хоче насолоджуватися чистим звуком Marshall, одночасно, прагне зробити екологічно свідомий вибір.

Бездротові навушники Marshall Motif True Wireless

Маршали забезпечують культовий звук із неймовірними можливостями шумозаглушення та прозорості, які користувач може регулювати власноруч. Ці вкладиші створено таким чином, щоб забезпечити герметичну посадку з трьома різними розмірами наконечників, отже, оптимальну звукоізоляцію та комфорт. На одній зарядці Marshall Motif True Wireless здатні пропрацювати до 4,5 годин та цілих 20 годин із зарядним футляром. У поєднанні з бездротовою зарядкою навушники Маршал представляють ідеальний баланс продуктивності та зручності для мобільних користувачів.

Навушники-вкладиші Marshall Mode

Преміальне звучання в дротовому форматі!

Навушники забезпечують пряме та надійне з’єднання. Завдяки міцній L-подібній конструкції, вони витримують найсуворіші умови щоденного використання. Якість звуку покращується завдяки можливості підбору оптимального розміру гарнітури, що в свою чергу забезпечує ідеальну посадку. Вбудований пульт дистанційного керування спрощує контроль відтворення музики та дзвінків. Marshall Mode ідеально підходять для користувачів, які віддають перевагу традиційним дротовим з’єднанням для безперервного прослуховування.

Навушники Marshall Monitor II ANC

Є свідченням високоякісного звуку в поєднанні з технологією активного шумозаглушення. Пропонуючи до 30 годин бездротового відтворення з ANC і 45 годин без, ці навушники створені для тривалих аудіо сеансів. Розбірна конструкція та набір для подорожей роблять їх чудовим вибором для прослуховування в дорозі.

Як вибрати та де купити навушники Marshall?

Пошук найкращих навушників Маршал передбачає розуміння ваших конкретних потреб і вподобань щодо якості звуку, функцій та дизайну. Почніть з визначення основного використання ваших навушників, чи це буде гарнітура для звичайного прослуховування, поїздки на роботу чи професійного використання. Зверніть увагу на форм-фактор: накладні навушники Marshall забезпечують кращу звукоізоляцію та баси, тоді як накладні моделі більш зручні, портативні. Візьміть до уваги також час автономної роботи, параметри підключення (наприклад, версія Bluetooth) і додаткові функції, такі як шумозаглушення та водонепроникність. Нарешті, порівняйте ціни на різні моделі, щоб переконатися, щоб обрати варіант у відповідності з вашим бюджетом. Зробити це можна, зокрема, в інтернет-магазині техніки https://avic.com.ua/naushniki/proizvoditel--marshall, де представлено широкий асортимент навушників Marshall.