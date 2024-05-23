Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не заперечує, що може підтримати ідею економічного бронювання

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання Українських Новин.

"В цілому, я вже свою пропозицію заявляв. В мене є великі сумніви, тому що я історично знаю, що дуже мало країн, де це було спрацьовано. Це той досвід, який знаю я. Якщо нам вдасться отримати якийсь досвід, який дасть можливість, в першу чергу, забезпечити рівність усіх громадян перед своїм обов'язком захищати Батьківщину, який дасть можливість справедливість у цьому підході, який дасть можливість Україні торувати свою економічну незалежність, я, можливо, і підтримую такий варіант, але для цього я повинен знайомитися з ним", – так він відповів на запитання, чи підтримає запровадження економічного бронювання.

Стефанчук зможу дати точну відповідь щодо економічного бронювання тільки після того, як побачитьконкретний механізм реалізації ідеї.