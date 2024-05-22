Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Китай або готується, або вже почав надавати Росії летальну зброю для використання на війні проти України.

Відповідну заяву він зробив сьогодні на конференції в Лондоні, його слова наводить агентство Reuters.

За його словами, розвідки Великої Британії та США мають докази того, що Пекін уже здійснює або має намір здійснювати постачання летальної зброї Росії.

"Ми повинні бути занепокоєні цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів би представити себе як стримуючий вплив на президента Росії Володимира Путіна", — сказав Шаппс.Reuters зазначає, що глава оборонного відомства Великої Британії не надав доказів на підтримку свого твердження.