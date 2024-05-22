Заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні України вже подали понад 3 тисячі засуджених.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, передають Українськi Новини.

"Це більше трьох тисяч людей. Ми так і прогнозували до прийняття цього закону. Не можна говорити, що всі 20 тисяч людей, про які ми зазначали як потенціал, приєднаються. Тому що при попередніх опитуваннях близько 4,5 тисяч виявили бажання. Зараз ця цифра буде коливатися…", - сказала Висоцька.Таким чином вона відреагувала на запитання про те, скільки вже заяв про мобілізацію до ЗСУ є від засуджених.

Висоцька пояснила, в Мін’юсті розуміли, що будуть бажаючі, але закон обмежить ту чи іншу категорію.

"Також йдеться про те, що військово-лікарські комісії роблять свою роботу і, звісно, у засуджених можуть бути суспільно-небезпечні хвороби - ВІЛ-інфекція, туберкульоз або гепатити, тому це також виключення для того, щоб вони взяли участь у цьому проєкті. І тому, коли ми говоримо великі цифри - про 20 тисяч, це дуже теоретичний потенціал. Реально це 4-5 тисяч. Але ми зрозуміли, що і 4-5 тисяч замотивованих людей, у яких є бажання умовно-достроково звільнитися за умови укладення контракту - це допомога для Збройних сил. Тому ми пішли на цей крок і зараз реалізовуємо відповідний закон", - пояснила заступниця міністра.

Висоцька наголосила, що визначальними у законі є саме бажання засудженого і його мотивація укласти контракт із Збройними силами і таким чином отримати умовно-дострокове звільнення.

"Тому коли ми говоримо про цифри, про кількість засуджених, які хотіли б приєднатися, це лише попередні дані. Все покаже практика… Ми вже розпочали роботу над тим, щоб ті, хто виявив бажання, склали відповідні заяви, зараз проходять військово-лікарські комісії, знайомляться із командирами. Відповідно, командири військових частин дають свою згоду по конкретній людині й ми передаємо матеріали до суду», - сказала Висоцька.